أمانة الشرقية تنفذ 23 تقاطع بحاضرة الدمام لتعزيز السلامة المرورية لعام 2019

بدر الحارثي(صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ 23 تقاطع رئيسي بحاضرة الدمام، وكذلك 600 لوحة تحديد السرعة في 18 شارع رئيسي بالحاضرة أيضاً، إلى جانب تنفيذ لوحات إرشادية بعدد 12 لوحة في الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ اللوحات الإلكترونية ضمن منظومة النقل الذكي بعدد 8 لوحات وربطها في غرفة التحكم، أمانة المنطقة الشرقية تعزز السلامة المرورية لعام 2019م، والتي تأتي ضمن خطتها المرسومة في أعمال السلامة المرورية لرفع كفاءة السلامة المرورية، والتي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور بوكالة التعمير والمشاريع.

كما تمكنت الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور من تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة السلامة المرورية بعدد 7 مساجد و7 حدائق و32 مدرسة، إلى جانب تنفيذ معابر مشاة تشمل إشارات ضوئية بعدد 16 معبر في الشوارع ذات الكثافة المرورية العالية لتنظيم حركة المشاة حرصاً على سلامتهم أثناء العبور، إضافة الى اعتماد مخططات السلامة المرورية والتحويلات المرورية بعدد 48 مخطط لمشاريع أمانة المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الحزمة من الأعمال في إطار حرص أمانة المنطقة الشرقية على السلامة العامة لمستخدمي الطرق ورفع الثقافة المرورية لدى الجميع، وهو ما يدفعها على الدوام لتحسين هذه الخدمات التي تقدمها للجميع.