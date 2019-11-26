شاب يقتل مراهق حرقًا لمعايرته بهروب شقيقته

نيودلهى (صدى):

شهدت مدينة “مانسا”، بولاية بنجاب الشمالية في الهند، جريمة مروعة حينما قتل شاب آخر يبلغ من العمر 16 عامًا عايره بهروب شقيقته مع شقيقه بعد قصة حب بينهما.

وقبضت الشرطة على ٣ جناة مشتبه بهما، ربطوا الشاب الضحية جاسبريت سينغ؛ إلى عمود في مطحنة أرز مهجورة، ثم صبوا عليه البنزين، وأشعلوا فيه النيران، فيما بدأت المأساة منذ عامين.

وحينها، دخل الأخ الأكبر للضحية، سوخييت سينغ؛ في علاقة مع أخت أحد المشتبه فيهم، وطلب من أسرتها الزواج منها، فرفضت أسرة الفتاة، وبعدها هرب العشيقان إلى مدينة أخرى، وتزوجا وأنجبا طفلاً.

ولم تسمح أسرة الفتاة للزوجين بالعودة إلى مسقط رأسهما؛ ليغيظ الضحية شقيق الفتاة ويعايره بعلاقة أخته مع أخيه الأكبر وهروبها معه، وهو ما تسبّب في وقوع الهجوم الوحشي.