لينا الفيشاوي تُكذب جدتها وتكشف الحقيقة

القاهرة(صدى):

كشفت لينا أحمد الفيشاوي حفيدة الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، حقيقة تصريحات جدتها الفنانة سمية الألفي في حقها وتواصلها معها.

وأكدت لينا أنها لم تتواصل مع جدتها منذ سفرها إلى إنجلترا وحتى بعد وفاة جدها النجم فاوق الفيشاوي، على عكس ما صرحت به سمية الألفي خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأوضحت أن والدها لم يحاول التواصل معها مطلقًا خاصة بعدما دفع مبلغ النفقة المستحقة ضده والتي قُدرت بربع مليون جنيه، كاشفة عن عدم رغبتها في العيش مع زوجة والدها ندى الكامل.

ولفتت إلى أنه في حالة عادت إلى مصر وتصالحت مع والدها، فلن تعيش مع زوجته ندى الكامل؛ لأنها تحب والدتها كثيرًا وتقدر ما فعلته لأجلها، مبدية عن حزنها الشديد على فقدان جدها فاروق الفيشاوي الذي اعتاد التواصل معها.

وصرحت سمية الألفي في وقت سابق، بأن حفيدتها لينا لم تأتي لرؤية جدها قبل وفاته رغم أنه بكى لها في الهاتف حتى تحضر ويراها لكنها لم تُنصت له، مشيرة إلى أنها تعامل والدها بطريقة سيئة.