صحيفة يونانية: رسالة جوميز إلى مدرب الهلال رائعة

نواف السالم(صدى):

أشادت صحيفة «جازيتا سبورت» اليونانية، برسالة لاعب الهلال بافتمبي جوميز إلى مدرب الهلال رازفان لوسيشكو، وذلك بعد الفوز على أوراوا الياباني والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن رسالة جوميز إلى لوسيشكو عقب التتويج باللقب كانت رائعة وممتازة، والتي أشاد خلالها بالمدرب الروماني طوال الفترة الماضية.

وقال جوميز في رسالته «أود أن أقول شيئًا عن مدربنا أمام الجميع، إنه مدرب رائع وأريد أن أهنئه، على الرغم من أنني مررت بالعديد من الفرق الجيدة وعملت مع العديد من المدربين، إلا أن رزفان هو الذي علمني ماذا أفعل في الملعب ، وكيف ألعب للفريق ، وكيف ألعب بدون كرة … وأكرر ، الكأس ينتمي أكثر إلى مدربنا».

وتُوج الهلال بلق بطل دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أوراوا الياباني في الإياب 2-0 على ملعب سايتاما، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيشكو.