برنامج الخدمات الصحية في ينبع يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة للانضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية، وهي طبية، طبية مساعدة.

وأكدت على أن لا يقل التقدير عن (جيد)، معادة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، فضلًا عن الشروط الموضحة قرين كل وظيفة، بينما المميزات، رواتب مجزية، برنامج امتلاك المساكن ( رجال / نساء. )

يأتي ذلك بالإضافة إلى دورات تدريبية، تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها، تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية؛ بينما للتقديم والمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا