متوسطة سهل بن قيس تكرم أبناء المشاركين في الحد الجنوبي

ريم عبد العزيز(صدى):

قامت مدرسة سهل بن قيس المتوسطة خلال الاصطفاف الصباحي بتكريم أبنائها الطلاب الذين يشارك آباؤهم في الحد الجنوبي.

ويأتي التكريم تقديرا من إدارة المدرسة لأولياء الأمور الذي يقفون سدا منيعا في الدفاع عن الوطن، حيث بلغ عدد الطلاب المكرمين ١٢ طالباً.

وقال قائد مدرسة سهل بن قيس المتوسطة عبدالله بن محمد الحمدان “إن هذا التكريم هو واجب عليهم تجاه من يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي وأبنائهم، ولنوضح لهم أننا نثمن ونقدر هذه التضحيات وأن أبناءهم أمانة في أعناقنا وأنهم في أيدٍ أمينة”.

وأضاف، أن إدارة المدرسة قامت بتسليم الطلاب خطابات شكر لأولياء الأمور تظهر مدى تقديرهم وامتنانهم لهم على البطولات التي يسطرونها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم النفسي للطلاب، وتشجيعهم على الاستمرار في التميز الدراسي، وترسيخ أهمية الدور الذي يقوم به أولياء الأمور المشاركون في الحد الجنوبي بين جميع الطلاب.

وأكد الحمدان أنه ومهما قدموا فإنهم لن يفوا هؤلاء الأبطال حقهم فما يقدموه لا يقدر بثمن، داعيا الله العلي القدير لجميع جنودنا في الثغور بالتوفيق والنصر.