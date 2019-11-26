بعثة النصر تغادر إلى دبي لإقامة معسكر قصير
تغادر بعثة فريق نادي النصر اليوم الثلاثاء إلى دُبي ، لإقامة مُعسكر قصير استعداداً للأرتباطات القادمة .
يٌذكر إنه أوصى البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب نادي النصر، بإعفاء عبد الله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من التدريبات الجماعية 5 أيام .
ويخضع اللاعب، بعدها، إلى كشف بأشعة الرنين المغناطيسي على ركبته، بسبب تجدّد التهابها أمس الأول فور نهاية مواجهة الوحدة في الجولة الدورية العاشرة.
زائر[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياليت يأخذوا معهم جمهورهم واعلامهم العفن أمثال : الملحم والطخيم والزامل والعنزي والدويش وبتال والكمخه والصرامي والبقية المعفنة الحسودين والغيورين والمطبلين والمزمرين والمزورين أمثال بن زنان !!