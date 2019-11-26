بعثة النصر تغادر إلى دبي لإقامة معسكر قصير

ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة فريق نادي النصر اليوم الثلاثاء إلى دُبي ، لإقامة مُعسكر قصير استعداداً للأرتباطات القادمة .

يٌذكر إنه أوصى البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب نادي النصر، بإعفاء عبد الله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من التدريبات الجماعية 5 أيام .

ويخضع اللاعب، بعدها، إلى كشف بأشعة الرنين المغناطيسي على ركبته، بسبب تجدّد التهابها أمس الأول فور نهاية مواجهة الوحدة في الجولة الدورية العاشرة.