  • الثلاثاء 26

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعثة النصر تغادر إلى دبي لإقامة معسكر قصير

بعثة النصر تغادر إلى دبي لإقامة معسكر قصير

بعثة النصر تغادر إلى دبي لإقامة معسكر قصير
ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة فريق نادي النصر اليوم الثلاثاء إلى دُبي ، لإقامة مُعسكر قصير استعداداً للأرتباطات القادمة .

يٌذكر إنه أوصى البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب نادي النصر، بإعفاء عبد الله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من التدريبات الجماعية 5 أيام .

ويخضع اللاعب، بعدها، إلى كشف بأشعة الرنين المغناطيسي على ركبته، بسبب تجدّد التهابها أمس الأول فور نهاية مواجهة الوحدة في الجولة الدورية العاشرة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 21 دقيقة

ياليت يأخذوا معهم جمهورهم واعلامهم العفن أمثال : الملحم والطخيم والزامل والعنزي والدويش وبتال والكمخه والصرامي والبقية المعفنة الحسودين والغيورين والمطبلين والمزمرين والمزورين أمثال بن زنان !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *