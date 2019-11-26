« قافلة تلاحم » تنطلق من عرعر إلى مدن وقرى الحدود الشمالية لنشر ثقافة الحوار

فاطمه الرويلي(صدى):

انطلقت قافلة تلاحم من عرعر متجهة إلى منطقة ،طريف ثم رفحاء والعودة الى عرعر ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقام بمنطقة الحدود الشمالية ، بتنظيم المركز ورعاية كريمة من أمير المنطقة ، صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن خالد بن سلطان ال سعود ’ لتقدم عددا من الفعاليات، من بينها الاجتماع مع مجلس شباب المنطقة، ولقاءات مفتوحة مع الشباب وزيارة لمدارس والمراكز التعليمية في المحافظات ، وحضور جلسات أسبوع تلاحم، وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني.

وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر مهارات الحوار وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية، وتستمر فعالياته أسبوعا في كل منطقة من مناطق المملكة، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع .

برنامج القافلة:

– مجموعة من الشباب المتطوعين يستقلون مجموعة من المركبات

– يقدم المتطوعون عددا من البرامج مثل التدريب وورش العمل في المحافظات

– توزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة ومراكز التنمية الاجتماعية’ والمراكز التعليمية.