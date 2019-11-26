صحف إسبانية : غالاردو ليس مرشحا لتدريب برشلونة

ماجد محمد (صدى):

كشفت تقارير إعلامية إسبانية ، أن خسارة مارسيلو غالاردو، مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني ، لكوبا أمريكا لم تغيّر شيئاً في موقف برشلونة من التعاقد معه لخلافة إرنستو فالفيردي، في مقعد القيادة الفنية للعملاق الكتالوني ، مُشيره إلى أن المدرب لم يكن من الأساس على رادار النادي الكتالوني“.

وأضافت التقارير ، لم يتم طرح اسم غالاردو على طاولة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي للنادي إريك أبيدال، وهما صاحبا القرار الأول والأخير فيما يتعلق بفريق كرة القدم بالنادي .

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ صحيفة إسبانية ، أن التقرير الذي أذاعته إحدى محطات التليفزيون الأرجنتينية وتحدث عن مفاوضات بين برشلونة وغالاردو لم يكن يستند إلى أي معلومات صحيحة، إلا أن وسائل الإعلام الموالية لنادي ريال مدريد التقطت تلك المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، وروّجت لها، ووصلت إلى مرحلة التأكيد أن غالاردو هو المرشح المفضل لمواطنه ليونيل ميسي في قيادة برشلونة.

ووصفت ”موندو ديبورتيفو“ تلك التقارير بأنها ”ملفقة“، وكان الهدف منها زعزعة الاستقرار الفني لبرشلونة، من خلال إثارة الشكوك حول المدرب فالفيردي.