غادروا «الحانة» سويا.. امرأة تقتل صديقتها بطريقة مروعة في الطريق

واشنطن(صدى):

غادرت فتاة تُدعى إيفون سيرانو بولاية فلوريدا حانة برفقة صديقتها ” مايا ” ، لتحدث بعدها جريمة غامضة مروعة ويتم اكتشاف جثة الأخيرة في الطريق.

وتفصيلآ، عثرت الجهات الأمنية على جثة ” مايا ” وهي معلقة من سيارة ورصاصة في رأسها.

وكانت قدم واحدة لها معلقة في الباب المفتوح للسيارة، وهي مستلقية على ظهرها مصابة بطلق ناري في جبهتها.

وأشارت الأدلة إلى أن صديقتها ” سيرانو ” هي من قامت بارتكاب الجريمة، حيث اكتشف المحققون أنها قد غسلت سريعًا قميصًا ملطخا ببقعة دماء.

كما حذفت أيضًا مقطع فيديو تم تصويرها من باب شقتها، بالأضافة لأن لديها تصريح بحمل أسلحة نارية وتمتلك 3 مسدسات.

ولم يتم حتى الآن اكتشاف السبب المحتمل لارتكاب الجريمة، وتم توجيه تهمة القتل لـ ” سيرانو ” من الدرجة الثانية، والعبث بالأدلة المادية أو اختلاقها.