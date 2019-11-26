ميسي أم رونالدو.. تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

نواف السالم(صدى):

كشفت تسريبات عن نتائج الفائز بجائزة البالون دور لتي تنظمها مجلة ” فرانس فوتبول ” لأفضل لاعب في العالم .

وأكدت السريبات أن النجم الأرجنتيني ميسي هو الفائز بالجائزة بالمركز الأول يليه النجم الهولندي فيرجيل فان ديك أما رونالدو فحلً بالمركز الثالث .

ورشحت أغلب الأصوات “ميسي ” للمرة السادسة في تاريخ الجائزة بعد آدائه المذهل بالدوري الأسباني ومستواه الفريد بـ 52 مباراه ، أحرز خلالها 44 هدف وصنع 14 هدف آخرين .

ومن المقرر أن يخوض ميسي المباراة رقم 700 مع فريه برشلونة أمام دورتموند ، ليتطلع إلى تحدي جديد وهو لعب أكثر من 767 مباراه بقميص برشلونة، ليحطم رقم الأسطورة تشافي هرنانديز مدرب السد القطري حالياً والذي لعب 767 مع برشلونة .