24 مركزا للرعاية الصحية لخدمة المرضى في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمدينة الرياض إنشاء 24 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، لخدمة المرضى والمراجعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس فهد المناع، مساعد مدير عام صحة الرياض للشؤون الهندسية، أن المراكز الصحية المنجزة تشمل 16 مركزًا في مدينة الرياض.

وتغطي هذه المراكز أحياء ” الملقا، والياسمين، وحطين، والفلاح، والعقيق، والمحمدية، والملك فهد، والواحة، والنزهة، والمغرزات، وقرطبة، والسعادة والنسيم الشرقي، والجنادرية، والنظيم الشمالي، والملك فيصل ” .

فيما شملت المنجزة 8 مراكز في محافظات شمال الرياض بأحياء ” الخالدية بالزلفي، والقرينة بحريملاء، والفيحاء بالمجمعة، والشفاء بروضة سدير، ومصدرة بالأرطاوية، والعبدلية بالغاط، والصفرات بثادق، والرمحية برماح ” .