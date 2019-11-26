صحيفة رومانية تتحدث عن تتويج الهلال ولوسيشكو

طلال الغامدي(صدى):

تحدثت صحيفة “digisport” الرومانية عن احتفال جماهير نادي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني؛ حيث ذكرت النجاح الكبير الذي حققه الهلال ورزفان لوسيشكو في الرياض.

وقالت أنه خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع بعد فوز فريقهم بدوري أبطال آسيا، ورحب رزفان بالمشجعين وكان لديه رسالة خاصة لجميع المشجعين الحاضرين، كما ذكرت قول مدرب الهلال: ” يا شباب، أنا أحبكم. نحن هنا للاحتفال معكم. أنا سعيد وفخور لوجودي هنا مع هؤلاء الأبطال. أنا سعيد بحضور هذه الليلة الرائعة “.

وأضافت الصحيفة: ” كان الفرح كبيرًا لدرجة أن الشخص المسؤول عن هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قرر أن كل شيء في هذه الليلة سيتم تخفيضه إلى النصف، من أسعار المقاهي والمطاعم ودور السينما، بالإضافة إلى ذلك ، ستكون هناك ألعاب نارية “.