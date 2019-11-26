عدد المواليد الخدج في المملكة سنويا

نايف السالم(صدى):

كشفت استشارية أطفال حديثي الولادة، اليوم الثلاثاء، عن عدد المواليد الخدج بالمملكة؛ حيث بلغ 60 ألف طفل سنويا، فيما يقدر عددهم عالميا بنحو 15 مليوناً سنوياً.

وأوضحت أنه تتم 5% – 18% من الولادات في العالم مبكرا وقبل اكتمال مدة الحمل الطبيعية، مما ينتج عنها ولادة طفل خديج، لافتة إلى إن الطفل الخديج هو كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل.

ويقل وزن هؤلاء المواليد عن غيرهم الذين ينهون فترة الحمل بالكامل، مشيرة إلى أن لسن الحامل دورا في زيادة احتمالات تعرضها لولادة طفل خديج؛ بينما نسبة الأطفال الخدج الذين تستقبلهم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى القطيف خلال 6 سنوات بلغت 15%.