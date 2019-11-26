نفسية الرجل تتأثر براتب الزوجة

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن الرجال يصابون بالقلق و التوتر المستمر عندما يشكل راتب المرأة أكثر من 40% من مجمل دخل الأسرة؛ فيما قد تصل المشكلة إلى للطلاق.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الاقتصادية الاستاذة جوانا سيردا: ” تبين لدينا أن أفكار الرجل التقليدية، المتمثلة في ضرورة حصوله على عائد مادي أعلى من ذلك العائد للزوجة، قد تضر بحالته الصحية والنفسية بدرجات غير متوقعة، ما يستحق الانتباه من أطراف العلاقة جميعا “.

وأكدت الدراسة، أن الدخل الشهري للزوجة قد يؤثر بالسلب أو بالايجاب على العلاقة الزوجية، و كان رأي الرجال أنهم يفضلون مساعدة زوجاتهم في النفقات المنزلية و لكن دون أن تتجاوز نسبة 40% من مجمل الدخل للأسرة؛ حيث يصعب على الرجل تقبل فكرة ألا يكون المسؤول الرئيسي عن تلبية احتياجات الأسرة و بالتالي قد يشعر أن الأمر يهدد دوره كرب للمنزل.