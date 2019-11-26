بالفيديو.. جهود كبيرة لرجال أمن الطرق في التعامل مع سيول جدة – الليث

نايف السالم(صدى):

تعاملت القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل الدولي جنوب محافظة الليث، اليوم الثلاثاء، مع السيول المنقولة؛ حيث وجهت المركبات منذ ساعات الصباح الأولى، للحد من الحوادث.

وجاء ذلك بسبب طمر المياه المنقولة أجزاءً من الطريق باتجاه جدة بالتحديد جنوب الليث؛ فيما لم يسجل طريق الساحل الدولي إغلاقاً بسبب السيول المنقولة، ولا يزال مفتوحًا أمام المارة.

وعملت دوريات تابعة لأمن الطرق، على إغلاق المسارات المتأثرة وتنظيم حركة السير أمام المسافرين ومرتادي الطريق للمحافظة على سلامتهم.