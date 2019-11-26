أسباب نزيف ملتحمة العين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب نزيف تحت الملتحمة أو نزيف تحت الطبقة الخارجية الصافية لمقلة العين، والذي قد يكون بسبب العطس أو السعال أو القيء.

وأوضحت التقارير، أنه يظهر ذلك في عيون الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم في غضون أيام بعد الولادة مباشرةً؛ وتختفي بمفردها في خلال بضعة أسابيع، وفي بعض الأحيان قد يتغير لونها لتصبح خضراء أو بنية أو صفراء مثل الكدمات.

وأكدت على أهمية مراجعة الطبيب في حال عدم تحسن النزيف واستمراره، أو وجود مناطق أخرى من النزيف في الجسم، وجود علامات عدوى مثل الحمى، المعاناة من ألم أو مشاكل في البصر.