باريس سان جيرمان غاضب بسبب تصريحات ريال مدريد حول مبابي

ماجد محمد(صدى):

أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن استياءه من تصريح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ردا على سؤال حول مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

وكان زيدان قد صرح: ” في الوقت الحالي، هو لاعب في صفوف باريس سان جرمان. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل لكنه دائما ما ردد بأن حلمه هو اللعب لريال مدريد “؛ ليرد المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية، البرازيلي ليوناردو: ” بصراحة، الأمر مزعج، مزعج جدا، إنها ليست المرة الأولى ” .

وأضاف: ” أعتقد بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مبابي فهو لاعب يتبقى له عامان ونصف من عقد يربطه بنا. الحديث عن رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب أن نتوقف عن هذا الأمر. ليس الوقت المناسب للتعرض له من الناحية الذهنية “.

وأكد ليوناردو على عدم رضاه عن تصريحات زيدان الذي أصر على أن كل ما قام به هو نقل ما قاله اللاعب وصرّح قائلا:” اللاعب (مبابي) قال بنفسه أن حلمه اللعب في أحد الأيام بقميص ريال مدريد. هذا ما قلته ببساطة. قلته وسأردده كل يوم “.