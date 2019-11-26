بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل الشقيقات الثلاثة اللواتي امتهن البناء والتشييد

محمود البلوي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة استقبال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لـ الشابة مريم وشقيقتيها ” ربى ومها الشمراني ” ، اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات، وذلك في مكتبه بالإمارة.

وعن ذلك، قال الأمير: ” أنتن وما تقمن به هو أمر غير مستغرب فأنتن في السعودية، والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ” .

وأوضح أمير تبوك أن هذه الفرص تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة، مضيفًا: ” الطريق أمامكن مفتوح، ومنكن العمل والجد والإتقان ” .

يُذكر أن الشقيقات الثلاث خضن تجربة العمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، ونفذن أكثر من 10 مشاريع، بينها أكبر شلال مائي وشاليهات في تبوك.