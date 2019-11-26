مبادرة تحفيز تقنية البناء: ندعم البحث والابتكار ونعمل على تبني تقنيات الجيل الرابع

صيتة العماش(صدى):

تعمل مبادرة تحفيز تقنية البناء على مواكبة التطور والابتكار في تقنيات البناء والمساهمة في تبني تقنيات الجيل الرابع في البناء، وفي هذا الاتجاه قامت المبادرة بعدة تجارب وتطبيقات على تقنيات المستقبل مثل تجربة بناء منزل باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، وتجربة استخدام الدرون في المسح الثلاثي الأبعاد.

وقالت “مبادرة تحفيز تقنية البناء” في ردها على أحد متابعيها على موقع “تويتر”، إن من مزايا تقنيات البناء هي تقليل التكلفة التشغيلية للمبنى على مدار حياة المبنى لما توفره من جودة في التنفيذ كون معظم أعمال البناء تنفذ في بيئة صناعية تخضع للرقابة والإشراف العاليين، مضيفة أنها تعمل حالياً على توفير منصة خاصة لخدمة الأفراد لتمكينهم من بناء منازلهم في رحلة بناء ميسرة وسهلة.