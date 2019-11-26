الصين وأمريكا تبحثان مفاوضات التجارة

بكين(صدى):

بحث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منتوشين خلال اتصال هاتفي القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم: إن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

كما بحثا القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة.

وانضم للمحادثة الهاتفية من الجانب الصيني وزير التجارة تشونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي قانغ ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.