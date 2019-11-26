بالصور.. صدمة للجمهور بعد ظهور شيرين سيف النصر بوزن زائد

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، التي تغيب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، في صور جديدة في إحدى المحاكم المصرية لحضور جلسة سماع أقوالها بشأن تعرضها لجريمة سرقة مجوهراتها من شقتها والتي ارتكبتها صديقتها.

وتعرض الجمهور لصدمة بالغة؛ حيث بدت شيرين سيف النصر على غير طبيعتها وتغيرت ملامحها بشكل كبير، إذْ ارتدت عباءة من اللون ” النبيتي ” ونظارة طبية والمثير هو ظهورها بوزن زائد حتى أن ملامح شكلها بدت سمينة.

يأتي ذلك على النقيض تمامًا من الصور التي عرفها بها الجمهور وهي في ريعان شبابها إذْ كانت تمتاز بقوام ممشوق وملامح أوروبية وكانت فتاة أحلام للكثير من الشباب في فترة التسعينيات.