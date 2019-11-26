محكمة أمريكية: قطر تجند سياسية أمريكية لصالحها

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” جيروزاليم بوست “ معلومات جديدة عن إلهان عمر، عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وعلاقتها بقطر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها نقلآ عن محكمة بفلوريدا، أن قطر قامت بتجنيد إلهان عمر قبل أن تفكر في أن تصبح مسؤولاً حكوميًا.

كما قامت قطر بإعدادها ورتبوا لها الأسباب واقنعوها بالدخول في السياسة، حيث قامت ” إلهان ” بنقل معلومات إلى قطر تم تقديمها لاحقًا إلى إيران.

وشاركت إلهان عمر بنشاط في تجنيد سياسيين أمريكيين آخرين؛ للقيام بالمثل لصالح قطر.

وجاء ذلك خلال شهادة رجل الأعمال الكندي المولود في الكويت آلان بندر، الذي كان يقدم شهادته في محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني شقيق أميرقطر.