«الزعاق»: موسم مربعانية الشتاء يأتي بعد أسبوع

حمود العنزي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أنه ‏بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء.

وأوضح ” الزعاق ” أن يوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3أول المربعانية، ومدتها أربعين يوماً، ولهذا سميت بالمربعانية.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور خالد الزعاق إلى أن النجم الأول (13يوم) وسمياً، ومن حيث الأجواء فهو معتدل؛ بينما النجم الأول والثاني (26يوم) وسمياً من حيث التأثير فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم، وهي موسم البرد “.