أخطاء تزيد من مشكلات البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تزيد بعض منظفات البشرة من مشكلات البشرة، وذلك لأنها لا تتناسب مع نوع البشرة؛ حيث أن استخدام غسول غير مناسب للبشرة يضر بها، فضلًا عن الخروج في أشعة الشمس عقب استخدام جلسات الليزر مما يسبب ظهور بقع وتصبغات على البشرة.

ويعد من الأخطاء أيضًا، استخدام الروائح العطرية على البشرة والخروج في أشعة الشمس مما يسبب تصبغ على الجلد، واستخدام أنواع من الكريمات يمكن أن تسبب حساسية في الجلد دون عمل اختبار قبل الاستخدام.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الحرص على ترطيب البشرة باستمرار، واستخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ولا تناسب البشرة، والذهاب إلى النوم دون إزالة المكياج، واللجوء لتقشير في المنزل وبطرق خاطئة دون التوجه للطبيب المختص بذلك؛ فيما يجب استشارة طبيب حول نوع بشرتك لكتابة الغسول المناسب.