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«المياه الوطنية» تدعو المستفيدين لإجراء هام تجنبا لقطع الخدمة

«المياه الوطنية» تدعو المستفيدين لإجراء هام تجنبا لقطع الخدمة
نايف السالم(صدى):

دعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم بالفرع الإلكتروني التابع لهم تجنباً لإنقطاع الخدمات عنهم .

وتؤكد المياه الوطنية أن المستفيد سيحصل بعد تسجيل بياناته على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاره من نظام “سداد ” .

ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة خدماتها الإلكترونية بـ 29 مدينة ومحافظة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات البنية التحتية .

ومن المقرر أن يحصل عملاء أن عملاء الشركة على عدد من المزايا تتمثل في :
1- إدارة الحسابات إلكترونياً بإستعراض عملات الفوترة ومتابعة كمية الإستهلاك الشهري وشرائح التعرفة .
2- التعرف على المشاكل العامة للتسريبات .
3- التواصل على مدار الساعة مع مركز الإتصال الموحد أو موقع الشركة دون الحاجة إلى زيارة الفروع .
4- عدم قطع الخدمات .


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