«المياه الوطنية» تدعو المستفيدين لإجراء هام تجنبا لقطع الخدمة

نايف السالم(صدى):

دعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم بالفرع الإلكتروني التابع لهم تجنباً لإنقطاع الخدمات عنهم .

وتؤكد المياه الوطنية أن المستفيد سيحصل بعد تسجيل بياناته على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاره من نظام “سداد ” .

ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة خدماتها الإلكترونية بـ 29 مدينة ومحافظة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات البنية التحتية .

ومن المقرر أن يحصل عملاء أن عملاء الشركة على عدد من المزايا تتمثل في :

1- إدارة الحسابات إلكترونياً بإستعراض عملات الفوترة ومتابعة كمية الإستهلاك الشهري وشرائح التعرفة .

2- التعرف على المشاكل العامة للتسريبات .

3- التواصل على مدار الساعة مع مركز الإتصال الموحد أو موقع الشركة دون الحاجة إلى زيارة الفروع .

4- عدم قطع الخدمات .