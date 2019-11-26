«المياه الوطنية» تدعو المستفيدين لإجراء هام تجنبا لقطع الخدمة
دعت شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم بالفرع الإلكتروني التابع لهم تجنباً لإنقطاع الخدمات عنهم .
وتؤكد المياه الوطنية أن المستفيد سيحصل بعد تسجيل بياناته على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاره من نظام “سداد ” .
ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة خدماتها الإلكترونية بـ 29 مدينة ومحافظة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات البنية التحتية .
ومن المقرر أن يحصل عملاء أن عملاء الشركة على عدد من المزايا تتمثل في :
1- إدارة الحسابات إلكترونياً بإستعراض عملات الفوترة ومتابعة كمية الإستهلاك الشهري وشرائح التعرفة .
2- التعرف على المشاكل العامة للتسريبات .
3- التواصل على مدار الساعة مع مركز الإتصال الموحد أو موقع الشركة دون الحاجة إلى زيارة الفروع .
4- عدم قطع الخدمات .
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