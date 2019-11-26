«التعليم» توضح موقف خريجي وخريجات التربية الخاصة من التعيين

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار التعيين على وظائف ” معلم التربية الخاصة ” سنوياً لخريجي وخريجات هذا التخصص .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “ابتسام الشهري ” أن التعيين يتم بناءً على الإحتياج السنوي حسب النمو في معاهد وبرامج التربية الخاصة ، إلا أن الوزارة قد لا تستوعب جميع الخريجين نظراً لزيادة الأعداد أمام الوظائف الشاغرة بالتدريس إذ أن مجال التدريس هو المجال الرئيسي للخريجين .

وأضافت أن قطاعات أخرى بالدولة تستوعب باقي الخريجين مثل القطاعات التأهيلية والصحية وغيرها ، بجانب وظائف “التعليم ” كل عام .