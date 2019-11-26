«الشورى» ينتقد توصية «تجارة الموظفين»

علي القحطاني(صدى):

أعرب عضو مجلس الشورى أحمد عمر الزيلعي، عن عدم تقبله للسماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي للاشتغال بالتجارة دون غيرهم؛ لافتًا إلى إن هذه التوصية قاصرة، ولا تحقق العدالة.

وطالب ” الزيلعي ” بأن يُعاد المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته بتأنٍّ، بغية الوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن جميعهم على ممارسة التجارة، وليس فئة دون أخرى.

وأشار إلى أنه تتبَّع جميع الحيثيات التي بنيت عليها التوصية، من ناحية أساس الموضوع، والدراسة، وفي جميع المخاطبات المضمنة في المشروع، حيث اتضح أنها تتحدث عن الموظفين العموميين، وعن عموم الموظفين، ولم يرد لفظ ” فئة ” أو ” فئات محددة ” في تلك الحيثيات والمخاطبات.