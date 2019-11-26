موقف حملة الثانوية العامة من دعم مبادرة سند الزواج

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أن دعم مبادرة سند الزواج لا يقتصر على حاملي المؤهلات العليا ، وإنما يمكن لحملة الثانوية العامة التقدم للإستفادة من المبادرة.

وقال البرنامج أن هناك شروط يجب توافرها بالمتقدمين منها شرط التعليم ، ويحق للحاصلين على الثانوية العامة التقدم كغيرهم من خريجي الجامعات تحقيقاً للمساواه في توزيع الدعم .

كما يشترط البرنامج بجانب شروط الأهلية الأساسية من العمر والجنسية والدخل وحداثة الزواج ، إجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60 % .

جاء ذلك في رد على استفسار أحد المواطنين الذي يحمل مؤهل الثانوية العامة ويتساءل عن أحقيته في التقدم للحصول على دعم سند الزواج .

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل بالمبادرة بمجرد زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان والدخول على صفحة سند الزواج ثم انشاء الحساب وإدخال البيانات مروراً بإجتياز دورة الوعي المالي ليتم اعتماد الطلب .