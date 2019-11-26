الوقاية من السرطان وتحسين الهضم.. أبرز فوائد عصير «الرمان»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتمتع ” الرمان ” بفوائد صحية عديدة لجسم الإنسان كما يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد عصير ” الرمان ” .

• مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، هذه المواد الكيميائية هي من مضادات الأكسدة القوية، والذي يمكن أن تساعد تلك المواد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

• الوقاية من السرطان

يساعد الرمان في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا.

• تحسين الهضم

يقلل عصير الرمان من التهاب الأمعاء وقد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

• الحماية من مرض الزهايمر

تؤخر مضادات الأكسدة الموجودة في عصير ” الرمان ” وتركيزها العالي تقدم مرض ألزهايمر وتحمي الذاكرة.

• علاج التهاب المفاصل

تساعد ” الفلافونول ” في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

• الحفاظ على صحة القلب

يساعد عصير الرمان على حماية شرايين القلب.