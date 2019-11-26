رجيم البرتقال.. أسرع نظام غذائي للتخسيس في أسبوعين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع حلول فصل الشتاء يعتبر البرتقال الفاكهة الأبرز والأكثر مبيعاً بالأسواق ، وهو ما يمكن الإستفادة منه في تطبيق نظام غذائي صحي يعتمد على تلك الفاكهة الغنية بالألياف لفقدان الوزن في فترة وجيرة .

ويؤكد خبراء التغذية أن البرتقال يساعد على الشعور بالشبع إذ تمد ثمرة واحدة منه الجسم بـ 12 % من الألياف المطلوبة على مدار اليوم ، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ، فضلاً عن الفيتمينات الهامة به ، ويمكن تطبيق ظام غذائي يعتمد عليه كالتالي :

اليوم الأول : وجبة الإفطار على : ثمرة برتقال ، وشريحة توست ، وكوب شاي بلا سكر ”

الغداء : بيضة مسلوقة وثمرة برتقال .

العشاء : 2 بيضة مسلوقة ، و2 ثمرة طماطم ، وأوراق خس .

ويتكرر نفس الإفطار والعشاء على مدار الإسبوعين ، بينما تتغير وجبة الغداء بإستبدال البيض بأنواع مختلفة من البروتين كالأسماك أو الدواجن أو اللحوم بمعدل قطعة واحدة مسلوقة أو مشوية بجانب ثمرة البرتقال كل يوم .

ويمكن تناول فواكه أخرى قليلة السعرات وخضراوات طازجة مع عدم تناول الكافيين لأنه يبطئ عملية الأيض مع البعد عن التدخين تماماً ، مع مراعاة أن هذا النظام الغذائي لمن لا يعاني من مشاكل صحية .