بالصور.. شركة مستحضرات تجميل تنتج بشرة اصطناعية

طوكيو(صدى):

تسعى شركة مستحضرات تجميل يابانية لـ إنتاج ” بشرة ” ثانية فعليًا على هيئة رذاذ سائل، يتحول إلى بشرة اصطناعية عندما يلامس الجلد البشري.

وتفصيلآ، أوضحت الشركة أن منتجها يساعد على إخفاء عيوب البشرة والشامات والندبات، بالإضافة إلى الترطيب.

وسيكون الجلد الاصطناعي عبارة عن طبقة رقيقة من ألياف سائلة صغيرة تلتصق بغشاء رقيق، ويصل إلى ألف من الملليمتر يندمج مع جلد الشخص.

ويتمتع الغشاء بدرجة من المرونة الشبيهة بالجلد، والتي تتيح له الامتداد عبر مجموعة واسعة من الأشكال والمساحات.

ويسمح أيضًا بتنفس المسام على عكس منتجات كريم الأساس وغيرها من المواد التجميلية؛ وهو ما يساعد على إبقاء الجلد رطباً.

وسيبدأ طرح المنتج مبدئيًا في اليابان ابتداءً من 4 ديسمبر، ويُباع بـ 532 دولارًا، كما سيُتاح المنتج للطلب عبر الإنترنت ومن عام 2020.