منافذ تأجير السيارات ترفع شعار «للرجال فقط»

حمود العنزي(صدى):

على الرغم من مرور أكثر من عامين على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح مراكز التدريب أمامها ما أثبت جدارتها ، إلا أن قيادتها لا زالت تواجه الرفض من جانب البعض .

وكشفت جولة على مكاتب تأجير المركبات رفض الكثير منها التعامل مع النساء خوفاً من ضعف مهارات القيادة لديهن مما يجعل صاحب المكتب يدعي تعطل النظام .

و تدعي منافذ التأجير نفس الأمر بالنسبة لعملاء اليوم الواحد بسبب صعوبة توفر مواقف سيارات وقلة العائد المادي .

وعلى جانب آخر ترتكب تلك المكاتب خطأ شائع بتحميل المستأجر قيمة تحمل الحوادث المرورة حتى وإن كان تأمين المركبة شاملاً ، مما يعتبر مخالفاً ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع نشاط المكاتب تحت المجهر لرفع المخالفات .