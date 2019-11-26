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منافذ تأجير السيارات ترفع شعار «للرجال فقط»

منافذ تأجير السيارات ترفع شعار «للرجال فقط»
حمود العنزي(صدى):

على الرغم من مرور أكثر من عامين على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح مراكز التدريب أمامها ما أثبت جدارتها ، إلا أن قيادتها لا زالت تواجه الرفض من جانب البعض .

وكشفت جولة على مكاتب تأجير المركبات رفض الكثير منها التعامل مع النساء خوفاً من ضعف مهارات القيادة لديهن مما يجعل صاحب المكتب يدعي تعطل النظام .

و تدعي منافذ التأجير نفس الأمر بالنسبة لعملاء اليوم الواحد بسبب صعوبة توفر مواقف سيارات وقلة العائد المادي .

وعلى جانب آخر ترتكب تلك المكاتب خطأ شائع بتحميل المستأجر قيمة تحمل الحوادث المرورة حتى وإن كان تأمين المركبة شاملاً ، مما يعتبر مخالفاً ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع نشاط المكاتب تحت المجهر لرفع المخالفات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 31 دقيقة

هههههه شكلهم خسروهم

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