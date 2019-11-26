متحف «القبو الأخضر» يتعرض لأكبر عملية سرقة بالعالم

برلين(صدى):

اقتحم لصوص أحد أشهر متاحف ألمانيا وسرقة مجوهرات وتحف فنية تاريخية تُقدر قيمتها بنحو مليار يورو، حيث قالت الشرطة بمدينة دريسدن- شرقي ألمانيا، أمس الاثنين، أنه تعرّضت غرفة الكنوز بمتحف “القبو الأخضر- Grünes Gewِölbe” التابع للقصر التاريخي للاقتحام والسرقة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة أن المقتحمين تسللوا إلى الغرفة عبر نافذة بعدما قاموا بفصل قضبان النافذة ثم كسر الواجهة الزجاجية لها؛ ليتوجهوا مباشرة إلى أحد صناديق العرض الزجاجية، وقاموا بتهشيمه.

وأكدت إن التحقيقات جارية لكشف مُلابسات عملية السطو والجناة الذين قاموا بها؛ فيما رصدت كاميرات المراقبة اثنين مشتبه فيهما؛ فيما تحتوي تلك الغرفة على تحف فنية وحلي ومجوهرات وأحجار كريمة تاريخية لا تقدر بثمن.