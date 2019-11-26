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«الجوازات» توضح إجراءات تعديل ترجمة الاسم بالجواز

«الجوازات» توضح إجراءات تعديل ترجمة الاسم بالجواز
نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تعديل الاسم بجواز السفر، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” أصدرت جوازي وطلبت كتابة اسمي باللغة الانجليزية بشكل يتوافق مع وثيقة التخرج لكني تفاجأت بأنه غير مطابق!! كيف يمكن تعديله؟ ماهي الإجراءات وكم تستغرق من الوقت ؟ وهل تكلف تكلفة جديدة؟ وهل يستوجب حضوري للجوازات أم هناك طريقة للتعديل من الموقع؟”.

وأجابت الجوازات: ” ‏‎‎أهلاً بك، في حالة الرغبة في تعديل ترجمة الأسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك ” .


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