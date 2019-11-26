«نوكيا» تستعد لإطلاق هاتفها الجديد الشهر القادم

وكالات(صدى):

تعتزم شركة ” نوكيا ” على تدشين هاتف جديد مميز، يُعيد لها مواقعها المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وعن ذلك، كتبت ” نوكيا ” على ” تويتر ” : ” سيتم إطلاق أحدث إضافة لعائلتنا في الـ 5 من ديسمبر 2019.. ترقبوا المزيد ” .

فيما أظهرت مقاطع فيديو مُسربة مواصفات الهاتف، حيث سيحمل الرمز ” 8.2 ” ، وسيأتي بسعر متوسط.

وسيتميز الهاتف بـ ” كاميرا أمامية ” بدقة 32 ميجابيكسل مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح ” نوكيا ” لمجموعة جديدة من هواتف Nokia 5.2 و Nokia 2.3، التي ستنضم لفئة الهواتف المتوسطة.