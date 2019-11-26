حماتها تذنبها كالتلاميذ..عشرينية تروي سبب طلبها للطلاق

القاهرة(صدى):

في دعوى طلاق غريبة من نوعها، أوضحت سيدة عشرينية في مصر، أن حماتها تقوم بمعاقبتها وتذنيبها مثل التلاميذ، مؤكدة أن هذا السبب الأساسي وراء طلبها الطلاق من زوجها بعد رفضه الطلاق ودياً.

وأوضحت السيدة أمام محكمة الأسرة، أن والدة زوجها دائما ما تراقب تصرفاتها، وإذا قامت بأي خطأ تهددها بحرمانها من المصروف، والضرب والتذنيب.

وشددت الزوجة على استحالة استمرار حياتها الزوجية بهذا الشكل، خاصة وأن زوجها لم يبدي أي ردة فعل تجاه تصرفات والدته التي وصفتها بـ الغريبة.