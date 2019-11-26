تحذير للمدارس التي تحرم الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم من الحضور

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية، من حرمان الطلاب والطالبات المتعثرين بسداد الرسوم من دخول المدرسة أو دخول الحصص أو أداء الاختبارات.

وطالبت الوزارة بمراعاة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب جراء قرار الحرمان من الحضور.

وأبلغت الوزارة إدارات المناطق لإبلاغ المدارس الأهلية المشرفة عليها بهذا القرار وعدم منع الطلاب المتعثرين من الالتحاق بإكمال تعليهم وأداء الامتحانات والحصص بحجة عدم سداد الرسوم.

وتوعدت الوزارة المدارس الأهلية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفة.