ضربته بالطاولة..لاعبة كمال أجسام ثمانينية تصرع رجلا متطفلا

واشنطن(صدى):

في موقف لا يحسد عليه، تعرض رجل أمريكي إلى الضرب بطريقة قاسية على يد سيدة ثمانينية، بعدما تطفل عليها.

و لم يتوقع الرجل أن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما تعيش بمفردها تكون لاعبة كمال أجسام حائزة جوائز ولديها أعصاب فولاذية.

وكانت السيدة تستعد للنوم في منزلها عندما طرق الرجل بابها وقال إنه بحاجة إلى سيارة إسعاف.

واتصلت السيدة بالفعل لكنها لم تفتح الباب، فقرر الرجل اقتحام المنزل.

واعترفت السيدة بأنها ضربته بطاولة، وسكبت شامبو على وجهه، وظلت تضربه بمكنسة حتى وصلت الشرطة.

وتم إرسال الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.