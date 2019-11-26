عضو شورى تُكذب مانشرته «العمل» بشأن عدم إجبار المرأة على الإقامة بدور الضيافة

علي القحطاني(صدى):

علقت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، على ما ذكرته وزارة العمل بأنه لا يتم إجبار المرأة على الإقامة في دور الضيافة حال لم ترغب بذلك.

وقالت الشعلان مكذبة تصريح الوزارة: دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على من انتهت مدة محكوميتها ولم يستلمها ولي أمرها.

وأضافت: ليس صحيحًا أن من ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار.

يذكر أن وزارة العمل قد أكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لاتجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

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