عضو شورى تُكذب مانشرته «العمل» بشأن عدم إجبار المرأة على الإقامة بدور الضيافة
علقت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، على ما ذكرته وزارة العمل بأنه لا يتم إجبار المرأة على الإقامة في دور الضيافة حال لم ترغب بذلك.
وقالت الشعلان مكذبة تصريح الوزارة: دور الضيافة تفرض الإقامة الجبرية على من انتهت مدة محكوميتها ولم يستلمها ولي أمرها.
وأضافت: ليس صحيحًا أن من ترغب في المغادرة في هذه الحالة تملك الخيار.
يذكر أن وزارة العمل قد أكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لاتجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.
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