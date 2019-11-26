شرطة أردوغان تفض تظاهرة نسائية بقنابل الغاز والرصاص المطاطي

وكالات(صدى):

واجهت الشرطة التركية محتجين شاركوا في مسيرة نسائية في إسطنبول، بقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وكان المحتجون أغلبهم من النساء قد طالبوا بوضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب في تركيا حيث يشكل العنف ضد النساء مشكلة مزمنة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب فيما رفع آخرون أسماء نساء قتلن بيد شركائهن الحاليين أو السابقين.

وبعد تجمّع بدأ سلميا توجّهت المسيرة إلى جادة الاستقلال، المركز التجاري حيث تصدّى للمتظاهرين عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين استخدموا العنف لتفريقهم.

الجدير بالذكر أنه حتى الان، قتلت 378 امرأة في تركيا خلال عام 2019، وفق منظمة محلية تدافع عن حقوق النساء، علما أن عدد اللواتي قتلن العام الماضي بلغ 440 امرأة مقابل 121 جريمة قتل لإناث وقعت في عام 2011.