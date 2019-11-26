لعدم قدرتهن على إجراء عمليات الإجهاض..أمهات يقتلن أطفالهن بـ الكوكاكولا!

نيروبي(صدى):

كشف تقرير حقوقي عن ظاهرة غريبة من نوعها في كينيا، حيث لجأت العديد من الأمهات لقتل أطفالهن عن طريق إطعامهم الكوكاكولا، لأنهن غير قادرات على إجراء عمليات الإجهاض.

وحذر النشطاء الحقوقيين من انتشار تلك الظاهرة، حيث تلجأ الأمهات العاجزات عن الخضوع لعمليات الإجهاض المحظورة في البلد، إلى قتل الرضّع غير المرغوب بهم بمشروب الكوكاكولا أو بيرة الزنجبيل أو غيرها من المشروبات الغازية، التي يطعمنها للأطفال بدلاً من الحليب.

يذكر أن أعدادا كبيرة من الأطفال تُلقى في مقالب القمامة أو الأنهار، بينما يختار البعض الآخر الإجهاض في العيادات المحظورة التي تولّد النساء مبكرًا قبل أن تقتل الأطفال، في عمليات غالبا ما يكون لها عواقب وخيمة ومميتة للأمهات أيضًا.