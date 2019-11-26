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نجل حميدان التركي يكشف الفرص المتاحة لإطلاق سراح والده

نجل حميدان التركي يكشف الفرص المتاحة لإطلاق سراح والده
حمود العنزي(صدى):

أوضح نجل المواطن المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، الوسائل القانونية المتاحة حاليًا لإطلاق سراح والده.

وقال تركي حميدان التركي خلال استضافته ببرنامج ياهلا: والدي أكمل 13 عاما في محبسه وكان قد حصل على حكم بـ 24 عام خُفف لـ 8 فقط نظرًا لسلوكه الحسن.

وتابع: بعد مرور الـ8 سنوات طالبنا بالإفراج المشروط، ورفض وكررنا هذا الطلب أكثر من مرة كان آخرها بعد رمضان الماضي، ورفض كذلك وأجل لمدة عام كامل، وهذه إحدى الفرص القانونية.

وأكد أن الوسيلة الثانية هي محاولة إعادة المحاكمة بناءًا على ظهور أدلة جديدة، أو نقاط معينه تثار مجددًا وتعيد المحاكمة.

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