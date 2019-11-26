الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز: المملكة ستتحول إلى ورشة عمل تاريخية

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يريد أن تكون بوابة الدرعية منطلق جديد لتأصيل التراث لمئات السنين القادمة.

وقال السماري خلال برنامج في الصورة: المملكة تزخر بتراث عظيم، وما نحتاج إليه هو الرؤية والفكر الذي يوفره الآن الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: المملكة سوف تتحول في مقبل الأيام إلى ورشة عمل تاريخية، وجميع المؤرخين والكتاب والمتخصصين مدعوون إلى أن يلتقوا بما يتناسب مع المرحلة.

وعن الملك سلمان -حفظه الله- وصفه السماري بالقارئ الذي لا يجارى ‏‫في القراءة، قائلا: الملك سلمان انتبه لما لمْ أفهمه من كلام المؤرخ الفرنسي مانجان، الذي كتب عن حملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية وفسر لي نبوأته أن هذه الدولة سوف تعود من جديد مهما سقطت.