أشهر الصحف الفرنسية تبارك للهلال تحقيق دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

حرصت صحيفة Lequipe أشهر الصحف في فرنسا و العالم على تهنئة الهلال بعد تحقيق دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت بعثة الهلال قد وصلت إلى الرياض قادمة من اليابان، وسط استقبال حافل بعد التتويج بلقب دوري ابطال اسيا، للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب سايتاما 2002 في إياب النهائي.

وسيلعب الهلال مع الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

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