متابعة تُحرج فجر السعيد بسبب حاجبيها

خالد الظفيري(صدى):

تلقت الإعلامية فجر السعيد العديد من التعليقات عبر انستجرام والأسئلة حول حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة.

وكشفت السعيد أنها ستزور المملكة فور عودتها إلى الكويت، حيث ستذهب إلى مكة لأداء العمرة كي تشكر الله على شفائها.

ومن بين التعليقات ، جاء تعليق إحدى المتابعات على حاجب فجر السعيد، فقالت : ” مرحبًا فجورة حبيبتي شلونج بس اكو شغلة احب اكلج عليها الحواجب يريدلهم تضبيط اكو اختلاف شوية بيهم حتى تكتمل اطلالتج الحلوة ياعسولة ربي يسعدك اختج “.

وردّت فجر السعيد على المتابعة قائلةً: “فراااااغة أنا وييين والحواجب وين الله يهداج “.