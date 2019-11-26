بالفيديو.. «أرامكو» تكشف عن تقنية لتسهيل استخراج النفط

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن تقنية فايبروسايز التي تستخدمها في مجال استخراج النفط.

وأوضحت أن التقنية عبارة عن جهاز التصوير السيزمي، تستخدمه شاحنة لبث الموجات الصوتية إلى جوف الأرض وتخترق لأعماق تتراوح بين 5 و10 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل جميع بيانات الموجات المرتدة من الطبقات الجوفية باستخدام جهاز جيوفون عالي الحساسية، وترتد سرعة الصوت في كل طبقة جوفية إلى سطح الأرض خلال فترات زمنية مختلفة.

وتُستخدم البيانات السيزمية لتحديد مدى عمق كل طبقة ولإعطاء صورة ثلاثية الأبعاد عن باطن الأرض.

كما تساعد هذه التقنية في تحديد الأماكن التي سيتم الحفر فيها والتقنيات التي يجب استخدامها وتحديد ما إذا كان الحفر ضرورياً أم لا.