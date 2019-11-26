انتحار طالب بتناول «حبة الغلة»

القاهرة(صدى):

قرر طالب مصري الانتحار لمروره بأزمة نفسية بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال ” حبة القمح “.

وأوضحت الشرطة المصرية أن الطالب 19 عاما، وصل المستشفى مصابا بحالة تسمم إدعاء تناول مادة سامة ” حبة الغلة القاتلة “، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وانتقلت المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة أدت تناوله قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.