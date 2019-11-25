تدشين معرض يضم الأوائل من الفنانين في المملكة

رجاء القرني(صدى):

دشن مساء امس الاثنين معرض (أوائل) الذي ضم ابداعات الفنانين الأوائل من الرعيل الاول والثاني لفناني المملكة العربية السعودية بجاليري (سين) في جدة ، إلى جانب سعادة الاستاذ/ محمد ال صبيح والفريق الركن الدكتور انور ماجد عشقي والدكتور واصف كابلي والفنان القدير عبدالله نواوي وجمع غفير من التشكيليين السعوديين.

هذا من جانبه صرحت الاستاذة/ سلافة محمود مديرة جاليري (سين) بان اقامة مثل هذا المعرض للمبدعين الأوائل يعتبر تتويجا لمسيرة العطاء الفني علي مدار اكثر من نصف قرن لجيل استطاع ان يضع الفن التشكيلي السعودي علي الخريطة العالمية بما قدم من اعمال تشكيلية شاركت في العديد من المناسبات والمعارض الدولية وساعد علي خلق جيل جديد من الفنانين ساروا على نفس الخطى نحو العالمية.

وأضافت أن من بين المشاركين في المعرض الفنان: ( القدير طه صبان -عبدالله نواوي -ابراهيم الدغيثر -د فؤاد مغربل – احمد فلمبان – محمد الاعجم – عبدالله ادريس – نوال مصلي – نبيل نجدي -صالح النقيدان – سمير دهان – عبدالله حماس – مفرح عسيري – اعتدال عطيوي – فوزية عبداللطيف- ضياء عزيز).

أمسية فنية جميلة تمتع فيها جمهور الحاضرين وعاشقي الفن الجميل بأعمال رواد الحركة التشكيلية السعودية الذين اثنوا علي اللوحات والأعمال المعروضة.