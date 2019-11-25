بدر الحارثي(صدى):

تعد الشراكة أحد أهداف جمعية كيان للأيتام لتنفيذ أهدافها وفق خطتها الاستراتيجية وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص تجاه المجتمع ودعماً منها للقطاع الخيري وإيماناً منها بأهمية التعاون بين هذين القطاعين تم بحمد الله توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية الأهلية للأيتام ” كيان ” ومبادرة ” العراقة للتدريب الخيري ” مساء اليوم الإثنين 25 نوفمبر2019م بهدف إكساب المستفيدين المهارات اللازمة ليكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم.

وبدورها تثمن الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام هذه المبادرة الفاعلة التي تهدف الى تحقيق اهداف الجمعية ورسالتها الانسانية في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام وشكرت القائمين عليها وتمنت لهم كل التوفيق وان يتوج الله عملهم بالخير الكثير.